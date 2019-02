Sanremo 2019: gli ascolti della seconda serata

Marica Lancellotti

Il Festival di Sanremo 2019 veleggia verso la terza puntata, in onda stasera intorno alle 20:45 su Rai1, ma intanto ecco arrivare puntuali gli ascolti della seconda serata. I numeri parlano di un leggero calo rispetto all'esordio ma dagli uffici RAI avvertono: è assolutamente fisiologico e addirittura inferiore rispetto agli anni precedenti.

Leggi anche: Sanremo 2019: ascolti in calo rispetto all'anno precedente

Nel dettaglio la seconda serata del Festival di Sanremo ha tenuto davanti agli schermi 9.144.000 spettatori con uno share del 47.3%. Sanremo Start, in onda dalle 20.50 alle 21.23, ha ottenuto il 38.79% di share con 10.805.000 spettatori, la prima parte, dalle 21.16 alle alle 23.50, il 46.35% di share con 10.959.000 spettatori e la seconda parte il 51,98% di share con 5.260.000 spettatori. Per i dati RAI, insomma, si tratta della migliore tenuta della seconda serata degli ultimi anni, considerata anche la durata "fuori misura" dello show. Nel 2018, la seconda serata del primo Festival diretto da Claudio Baglioni aveva registrato il 47.7% di share in media, per una durata che, anche in qualche caso, andava ben oltre la mezzanotte.

Leggi anche: Sanremo 2019: tutti gli ospiti italiani ed internazionali

Quando sono stati registrati i dati più alti? Durante gli interventi degli ospiti: il duetto tra Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni, poco prima delle 22:00, ha tenuto incollati allo schermo oltre 14 milioni di italiani, mentre il più alto punto di share, intorno al 54.4%, è stato toccato dai due comici Pio e Amedeo. I momenti di massimo gradimento anche via social? Quelli tutti al femminile, come il ritorno trionfale di Michelle Hunziker e le incursioni comiche di Virginia Raffaele, apparsa meno "legata" della sera precedente. Questo Sanremo 2019 porta per ora a casa un altro esito più che positivo: è l'edizione vista dalla più alta percentuale di giovani tra i 15 e i 24 anni (in questa fascia d'età è stato registrato il 54.2% di share), merito della scelta di aprire la gara ad artisti molto amati dai giovanissimi (come Achille Lauro, che è rimasto al primo posto tra i trending topic su Twitter anche ore dopo la sua esibizione, Ghemon, Irama, Mahmood) e la scelta di un superospite come Marco Mengoni. Non solo, perchè questo Sanremo è anche uno con il più alto tasso di spettatori laureati - lo share è del 51.6%, mentre resta stabile al 49.3% la presenza di spettatori over 65. Cosa dicono questi dati? Che magari non ci sono più i laureati o i giovani di una volta, ma, soprattutto, che, nonostante le critiche della vigilia, Claudio Baglioni potrebbe portare a casa anche quest'anno una vittoria.