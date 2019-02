Sanremo 2019, l'ex moglie di Baglioni nuda risponde a Pio e Amedeo

Marica Lancellotti

Il Festival di Sanremo 2019 non sarebbe un vero Festival se non si portasse dietro la consueta smisurata dose di polemiche, litigi e imbarazzi. Se ieri è toccato ad Achille Lauro, attaccato da Striscia la Notizia, Matteo Salvini e una sconosciuta band romana, oggi tocca proprio al direttore artistico. La colpa - si fa per dire - è di Pio e Amedeo che hanno stuzzicato l'ex moglie di Claudio Baglioni. Paola Massari, accusata di essere ormai una portatrice di panciera, ha risposto al duo comico con una foto in cui compare praticamente nuda.

Pio e Amedeo sono stati ospiti dell'Ariston nella seconda serata della kermesse e durante il lungo intervento hanno fatto parecchie battute all'indirizzo del "dirottatore" artistico, soprattutto in relazione alla sua età, notando che: "Sono passati 47 anni... la ragazza con la maglietta fina ora tiene la panciera!". Mai pungere nell'orgoglio, però, la musa ispiratrice di Questo piccolo grande amore, colei che nel 1972 effettivamente indossava quella maglietta fina, ovvero Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni, madre del figlio Giovanni. La signora proprio non ci sta e risponde per le rime ai due comici, ma non in privato bensì con una foto su Instagram che lascia ben poco all'immaginazione. La Massari ha infatti voluto dimostrare che poche possono portare com lei i 63 anni suonati e ha diffuso una sua foto completamente nuda, con i seni coperti dai lunghi capelli biondi e l'hashtag #lapancierapuòattendere.

Baglioni commenterà in qualche modo l'accaduto? Difficilmente, impegnato come è a difendere la scelta di aver portato Achille Lauro e Rolls Royce sul palco, nell'attesa degli ospiti d'onore di questa sera, l'ultima, in cui la 69a edizione del Festival di Sanremo decreterà il suo nuovo vincitore o vincitrice.