Sanremo 2019: ecco cosa pensa Adriano Celentano del Festival di Baglioni!

Nelle ultime settimane Adriano Celentano è stato uno dei vip più chiacchierati in Italia, in seguito alle diverse polemiche e curiosità riguardanti il suo attesissimo show Adrian, che ha avuto ascolti drasticamente bassi rispetto alle aspettative della rete, oltre a numerosi problemi prima della messa in onda, tra presunte fughe e tentativi di boicottaggio. Oggi il Molleggiato è tornato a parlare ai microfoni di Adnkronos, stavolta per elogiare il Festival di Sanremo 2019 di Claudio Baglioni.

Ma oltre a fare questo, ha deciso di commentare con più decisione chi lo ha preceduto, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Adriano Celentano ha infatti dichiarato:

"Bravo Claudio! Per la seconda volta hai centrato in pieno l'obbiettivo che è quello di aver dato finalmente una svolta al Festival. Un festival che fu giusto fino a che c'era Baudo. Dopo di lui, il crollo. Finché non sei apparso tu. Non sono in grado, dopo due sole performance, di giudicare le canzoni a parte l'accattivante brano di Daniele Silvestri e il bellissimo testo del bravo Cristicchi. Però so riconoscere il vento che pulisce e spazza via il pericoloso immobilismo di chi ti ha preceduto."

Celentano non ha fatto i nomi di chi è finito sotto accusa, ma basta sapere che dopo la lunga carriera di Pippo Baudo al timone del Festival si sono alternati Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Gianni Morandi, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e, infine, Carlo Conti. Il Molleggiato ha rivolto poi i suoi complimenti anche alle spalle del cantante:

"Fortissima anche la scelta dei due al tuo fianco in prima linea: Claudio Bisio e la fantastica, inarrivabile, Virginia Raffaele. Siete forti ragazzi!"

Nel frattempo su Canale 5 tira una strana aria, con Adrian La Serie sospesa per le prossime due settimane. Ad annunciarlo sono stati Mediaset e il clan Celentano con un comunicato stampa, in cui però non si parla degli ascolti bassissimi dello show, ma di un problema di salute stagionale che ha afflitto il Molleggiato, costringendolo al riposo assoluto.