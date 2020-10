Sandra Oh star di Umma, film horror prodotto da Sam Raimi

Sandra Oh sarà la protagonista dell'horror a tinte sovrannaturali intitolato Umma, un progetto che la vede impegnata anche come produttrice esecutiva in collaborazione con Sam Raimi.

Il lungometraggio sarà inoltre distribuito da Stage 6 Films, di proprietà di Sony Pictures.

Iris K. Shim scriverà la sceneggiatura del film Umma, che la vedrà impegnato anche come regista, firmando quindi il proprio esordio alla regia di un film di finzione. Il lungometraggio sarà il primo film scritto, diretto e interpretato da persone di origini coreane-americane.

Umma, in coreano significa mamma, e al centro del trama ci sarà Amanda (Sandra Oh) e sua figlia mentre vivono in modo tranquillo in una fattoria americana. Quando i resti della madre arrivano dalla Corea, Amanda inizia e essere tormentata dalla paura di trasformarsi nella madre.

Sam Raimi e Zainab Azizi di Raimi Productions saranno coinvolti nello sviluppo e nella realizzazione dell'interessante lungometraggio.

Sandra Oh, prossimamente, dovrebbe tornare sul set di Killing Eve, per cui ha vinto numerosi premi prestigiosi dopo aver ottenuto il successo internazionale grazie a Grey's Anatomy.