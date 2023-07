Quiz Lady: Awkwafina e Sandra Oh nelle prime foto del film

Awkwafina e Sandra Oh sono le protagoniste del film Quiz Lady, di cui sono state condivise le prime foto ufficiali.

Il progetto debutterà in streaming il 3 novembre su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ in alti territori.

I dettagli della commedia

Il film Quiz Lady è stato diretto da Jessica Yu (This Is Us) e la sceneggiatura è firmata da Jen D'Angelo (Totally Killer).

Nel cast, oltre alle protagoniste Sandra Oh e Awkwafina, ci sono anche Jason Schwarzman, Holland Taylor, Tony Hale e Will Ferrell.

La trama del film

Al centro della trama c'è una giovane, Anne (Awkwafina), ossessionata dai giochi televisivi. Sua sorella Jenny (Oh) è un disastro, ma le due devono collaborare per coprire i debiti di gioco della madre. Quando l'amato cane di Anne viene rapito, le due intraprendono un viaggio folle attraverso la nazione per ottenere i soldi necessari, trasformando Anne in una campionessa di giochi televisivi.

Ecco le foto:

Quiz Lady: una foto delle protagoniste Sandra Oh e Awkwafina

Quiz Lady: Jason Schwartzman e Awkwafina in una foto del film

Quiz Lady: Will Ferrell in una foto del film