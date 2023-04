Keanu Reeves e Seth Rogen star di Good Fortune, film diretto da Aziz Ansari

Keanu Reeves e Seth Rogen saranno i protagonisti del film d'esordio come regista di Aziz Ansari.

Il progetto, prodotto da Lionsgate, si intitola Good Fortune e l'attore sarà impegnato dietro la macchina da presa e in veste di sceneggiatore.

Joe Drake, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Abbiamo davvero avuto buona fortuna con questo film. Amiamo lo script e crediamo fortemente in Aziz Ansari come interprete e regista. E quando ci si aggiunge Seth Rogen e Keanu Reeves - due talenti di fama mondiale - che ne saranno protagonisti insieme ad Aziz, questo progetto ha il potenziale di diventare un film davvero speciale per noi. Ci siamo mossi velocemente per ottenere questo progetto non appena è stato disponibile".

Ansari ha scritto la sceneggiatura della serie Master of None, che ha creato insieme ad Alan Yang, coinvolto come produttore del lungometraggio. Aziz ha inoltre recitato in Parks and Recreation per sette stagioni.

Keanu Reeves è attualmente protagonista nei cinema con il quarto capitolo della saga di John Wick. Nel cast ci sono anche Donnie Yen, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Clancy Brown, Natalia Tena, Marko Zaror, e Ian McShane.