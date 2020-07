Sandra Milo, la battuta sull’uccello fedele imbarazza La vita in diretta estate

Sandra Milo è incorsa in un'altra gaffe dal sapore hot durante la sua partecipazione da inviata a La vita in diretta estate, questa volta parlando di un uccello fedele.

Sandra Milo crea ancora ilarità e imbarazzo a La Vita in Diretta Estate, questa volta grazie alla battuta su un uccello fedele scoperto nelle sue scorribande da inviata speciale.

Poche settimane fa Sandra Milo ha creato imbarazzo a La vita in diretta consigliando alle spettatrici di mettersi qualche buccia di limone nel reggiseno per rinfrescarsi. Ieri "Sandrocchia" ne ha fatta un'altra ai microfoni de La vita in diretta estate insieme alla figlia Debora Ergas.

Le due girano la nostra penisola alla ricerca di curiosità da raccontare, ieri sono state a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Le inviate si trovavano in un'oasi dedicata ai fenicotteri rosa. Sandra Milo, rivolgendosi all'esperta, ha chiesto: "La fenicottera si accoppia con chiunque o è fedele?". Il volatile "tende ad essere fedele" è stata la risposta dell'intervistata. A quel punto Sandra candidamente ha detto: "Bene, un uccello fedele", una battuta che rischia di restare alla storia come la "caduta sull'uccello" della signora Longari di Mike Buongiorno.