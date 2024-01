Sandra Milo: stasera Pluto Tv omaggia la musa di Federico Fellini con due film

Oggi 29 gennaio 2024 è morta Sandra Milo. In ricordo dell'indimenticabile attrice, riconosciuta come musa ispiratrice di Federico Fellini, che il regista chiamava 'Sandrocchia', Pluto TV manda in onda due film tratti dalla numerosa filmografia dell'artista nata a Tunisi l'11 marzo del 1933.

Omaggio a Sandra Milo

Pluto TV - il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount - rende omaggio all'indimenticabile icona del cinema italiano, Sandra Milo, nel giorno della sua scomparsa. Con una serata speciale dedicata alla sua straordinaria carriera, il 29 gennaio

In prima serata dalle 21.00 Pluto TV Cinema Italiano trasmetterà due dei suoi film più amati. Questi saranno disponibili anche on demand nella sezione Classici Italiani di Pluto TV, permettendo agli spettatori di rivivere l'incredibile carriera di Sandra Milo attraverso i suoi film.

Lo scapolo

Il primo appuntamento è con Lo scapolo, con Alberto Sordi nei panni del ragioniere Anselmi e Sandra Milo in quelli della giovane hostess Gabriella, di cui Sordi si innamora. Un classico della commedia italiana, a cui Milo aggiunge il suo tocco di brillantezza, in una delle sue performance più iconiche.

La visita

A seguire, va in onda La visita, film del 1963 in cui Sandra Milo interpreta la trentaseienne Pina, impiegata presso il consorzio agrario di un paese del ferrarese in riva al Po. Un giorno conosce Adolfo, interpretato da François Périer, commesso quarantaquattrenne in una libreria di Roma. Il film offre una straordinaria interpretazione dell'attrice, evidenziando la sua versatilità e talento unici.

Scelta delle pellicole

Questa iniziativa di Pluto TV è un bel tributo all'indimenticabile Sandra Milo, un'icona del cinema italiano. La scelta dei film Lo Scapolo e La Visita offre agli spettatori l'opportunità di apprezzare due diversi aspetti del talento e della duttilità di Sandra Milo come attrice.

Lo Scapolo rappresenta un classico della commedia italiana e offre agli spettatori l'opportunità di vedere Sandra Milo in una delle sue performance più iconiche. La sua brillantezza e il suo carisma sicuramente aggiungono un tocco speciale al film, accanto al grande Alberto Sordi.

La Visita, d'altra parte, mostra un lato diverso dell'abilità di Sandra Milo, evidenziando la sua capacità di immergersi in ruoli più complessi e profondi. Il film del 1963 offre agli spettatori un'interpretazione straordinaria dell'attrice, dimostrando la sua ecletticità e il suo talento unico nel portare sullo schermo personaggi sfaccettati e coinvolgenti.

Questa serata speciale su Pluto TV regala agli spettatori l'opportunità di celebrare e ricordare l'eredità di Sandra Milo attraverso due dei suoi film più memorabili.