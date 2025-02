Sandra Bullock preoccupata per la sicurezza della sua famiglia e delle vittime di truffa "Non sono sui social"

Sandra Bullock scende in campo per proteggere i suoi cari e i suoi fan dai truffatori che si fingono lei sui social media per estorcere denaro agli ingenui.

Sandra Bullock ha sempre difeso strenuamente la sua privacy, ma si è sentita in dovere di mettere in guardia i suoi fan dalle truffe provenienti dagli account dei social media che la impersonificano.

"La sicurezza della mia famiglia, così come quella delle persone innocenti di cui si approfittano i truffatori, è la mia massima preoccupazione", ha detto a PEOPLE, "e ci sarà un momento in cui commenterò di più, ma per ora il nostro obiettivo è aiutare le forze dell'ordine che si occupano di questa faccenda."

La star di Speed ​​ha chiarito di non possedere account sui social media, perciò tutti coloro che si spacciano per lei sono truffatori.

"Tenete presente che non partecipo a nessuna forma di social media", ha spiegato. "Tutti gli account che fingono di essere me o qualcuno a me associato sono account falsi e sono stati creati a scopo di lucro o per sfruttare le persone intorno a me."

Sandra Bullock allo specchio

In difesa dei fan più ingenui

La dichiarazione della Bullock ha fatto seguito a un post sui social media di sua sorella, Gesine Bullock-Prado, che si lamentava dei truffatori che creavano account falsi fingendo di essere lei.

Bullock-Prado ha condiviso alcuni esempi di account falsi su Facebook specificando chele seu segnalazioni a Meta non hanno avuto nessun seguito.

"Segnalo più volte al giorno gli account falsi, occupandomi di e-mail strane e spaventose indirizzate alla mia ATTIVITÀ e alla mia CASA da uomini che credono che, attraverso uno di questi falsi, possano contattare con mia sorella tramite messaggi privati ​​e siti esterni alle app donando MIGLIAIA DI DOLLARI a una donna adulta incredibilmente famosa e di successo" ha scritto.

Gesine Bullock-Prado ha chiarito di avere un unico account, condividendo poi il link della truffa ai danni della donna francese che credeva di avere una relazione con Brad Pitt.

Sandra Bullock di profilo

"Quando faccio denuncia, mi rivolgo a un servizio di sicurezza che fornisce gli indirizzi degli account direttamente a un dipendente di Meta. Questi account sono gestiti da organizzazioni criminali. Gestiscono anche gruppi falsi in cui una falsa me posta dichiarazioni 'ufficiali'. Non sono io. Questo è il mio unico account e sapete tutti che riguarda pasticceria, cucina, animali e giardinaggio. Sono una donna di mezza età matura con una vita e non vado in giro a mandare messaggi privati alle persone".

La sorella di Sandra Bullock invita coloro che sono stati presi di mira a bloccare e segnalare gli account falsi. "Se vedete un account falso, segnalatelo e bloccatelo", ha consigliato ai suoi follower. "L'unico motivo per cui rimango su FB è monitorare la situazione per mia conoscenza, quindi sono consapevole del pericolo che corro (e sì, a causa di queste truffe, ho dovuto coinvolgere le forze dell'ordine locali e sono state eccezionali )."