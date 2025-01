Brad Pitt: donna francese truffata, gli ha pagato cure per 800.000 euro dopo il divorzio da Angelina Jolie

Una donna francese, identificata come Anne, è rimasta vittima di una truffa da manuale che vede coinvolto, anche se indirettamente, Brad Pitt. La donna sarebbe stata convinta da un truffatore che si spacciava per il divo a intrecciare una relazione virtuale con lui arrivando a scucirgli ben 800.000 euro per cure mediche.

In un report di BFM TV, è stato rivelato l'ingegnoso piano in cui la donna 53enne è stata "incastrata" arrivando a distruggere il proprio matrimonio. Tutto è nato da un messaggio privato su Facebook di qualcuno che si spacciava per la madre di Brad Pitt. Da quel momento la donna è stata convinta di avere una relazione col divo condita di foto e video realizzati con l'intelligenza artificiale. Naturalmente la relazione si è sviluppata solo tramite messaggio scritto, il truffatore ha sempre argutamente evitato telefonate e videochiamate.

Nel corso del tempo, il truffatore che si fingeva Pitt ha proposto a Anne di sposarlo, spingendola a divorziare dal marito milionario, e l'ha informata di averle comprato dei costosi regali, ma servivano più di 9.000 dollari per coprire le tasse doganali. La donna ha prontamente fornito i soldi.

Una cura per Brad Pitt

Dopo aver ricevuto 800.000 euro dal recente divorzio, Anne è stata convinta dal truffatore che Brad Pitt fosse affetto da tumore ai reni e avesse bisogno di soldi per le cure dato che era impossibilitato ad attingere al suo matrimonio per via del divorzio da Angelina Jolie.

La donna ha ricevuto foto e video di Pitt dall'ospedale realizzate con l'ai, ma è caduta nella trappola finché non ha visto immagini del vero Brad Pitt in televisione insieme alla fidanzata Ines De Ramon. A quel punto ha deciso di rivolgersi alla polizia per denunciare la truffa. Al momento la donna è ricoverata in clinica per depressione ed è in corso un indagine per localizzare il truffatore. Nel frattempo la notizia ha fatto il giro del web scatenando i commenti dei lettori.

Ma Anne non è l'unica ad essere stata truffata da un truffatore che si fingeva Brad Pitt. Precedenti rapporti provenienti dalla Spagna affermavano che una megatruffa che coinvolgeva il nome dell'attore ha spinto tre donne a dare denaro ai malviventi che promettevano relazioni romantiche con l'attore. Secondo quanto riferito, la polizia spagnola avrebbe arrestato cinque persone, ha sequestrato vari oggetti e recuperato parte del denaro sottratto con l'inganno.