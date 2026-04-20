Sandra Bullock e Nicole Kidman sono di nuovo le sorelle Owens nel trailer di Amori & Incantesimi 2

Nicole Kidman e Sandra Bullock hanno ripreso il ruolo delle sorelle Owens a distanza di 28 anni dal primo capitolo della storia. Il trailer di Amori & Incantesimi 2, in arrivo nelle sale italiane dal 10 settembre, regala ora qualche anticipazione riguardante la trama del progetto ispirato ai romanzi di Alice Hoffman.

Cosa racconterà Amori & Incantesimi 2

La regia di Amori & Incantesimi 2 è stata firmata da Susanne Bier, mentre Akiva Goldsman ha firmato lo script insieme a Georgia Pritchett (Succession).

Nel trailer del sequel si sente Sally, interpretata da Sandra Bullock, ricordare che la famiglia Owens, che vive in Massachusetts, ha sempre fatto parlare di sé e i vicini sostengono siano delle streghe.

Nella scena successiva, in cui appare anche l'attore Lee Pace, Sally è insieme alla sorella Gillian, parte affidata a Nicole Kidman. Le due spiegano quindi che tutti gli uomini che amano muoiono, e in modo piuttosto terribile, a causa di una maledizione, situazione "non grandiosa per una bio su Tinder".

Nel video vengono quindi introdotte le figlie di Sally, interpretate da Joey King e Maisie Williams, anticipando che la maledizione che colpisce la famiglia potrebbe metterle a rischio.

In chiusura del trailer, Gillian prova a rassicurare la sorella che tutto andrà bene, ma Sally chiede se sarà come quando hanno dovuto seppellire un cadavere sotto le rose o se sarà qualcosa di diverso.

Il secondo capitolo della storia

Tra gli interpreti del sequel di Amori & incantesimi ci saranno anche Dianne Wiest, Stockard Channing, Xolo Mariduena e Solly McLeod.

Il team della produzione, confermando il cast del film che dovrà fare i conti con l'assenza di Evan Rachel Wood, aveva dichiarato: "Venticinque anni fa, Sally, Gillian, zia Jet e zia Franny sono volate via dalle pagine dell'amato romanzo di Alice Hoffman e sono arrivate nei cinema di tutto il mondo, e siamo elettrizzati nel riportare la famiglia Owens sul grande schermo con Joey, Lee, Maisie, Solly e Xolo che si uniranno al prossimo capitolo della nostra storia. L'affetto che dura nel tempo nei confronti di questi personaggi è stata la nostra ispirazione per proporre il prossimo capitolo della storia delle Owens ai nuovi fan e a chi è stato insieme a noi fin dall'inizio".