Sandokan, il budget della serie con protagoninsta Can Yaman è da capogiro

La nuova serie Sandokan si prepara a sbarcare presto su Rai uno. A quanto pare il budget messo in campo per realizzarla è decisamente fuori scala.

La nuova serie su Sandokan è di certo tra le produzioni più attese di quelle che si preparano ad arrivare sui canali della Rai. Ad oggi l'attesa è tanta ed in molti, specie i fan dell'attore Can Yaman, sono curiosi di scoprire che cosa riserverà questo nuovo adattamento dai romanzi di Emilio Salgari.

Quanto è costato far tornare in scena la Tigre della Malesia?

Dopo ben quattro mesi finalmente si sono concluse le riprese della serie Sandokan, la produzione si è spostata in continuazione in questo periodo: passando dal Lazio, alla Toscana fino all'isola di Réunion (nell'Oceano indiano). Oltre a ciò il cast è di prim'ordine a partire dal protagonista, interpretato da Can Yaman, attore la cui carriera sta vivendo un bel momento, anche grazie al successo della serie Viola come il Mare. Insieme a lui anche volti come quello di Alessandro Preziosi e Ed Westwick.

Can Yaman: "Sandokan è un personaggio che fa innamorare e ho dovuto lavorare tanto per esserne degno"

Insieme agli attori ovviamente, hanno poi preso parte al progetto molte altre persone, per arrivare ad un numero che supera di gran lunga le seicento persone. Inutile dire quindi che il budget attorno a cui sia aggira questa produzione non è uno di quelli che la Rai è solita utilizzare. Il tutto si avvicina infatti ai 30 milioni di euro, tenendo anche conto che sarà stata posta molta attenzione nell'utilizzo degli effetti speciali, indubbiamente necessari per quanto riguarda la messa in scena dei momenti più dinamici e ricchi di azione presenti in questa nuova serie.