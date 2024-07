Can Yaman: "Sandokan è un personaggio che fa innamorare e ho dovuto lavorare tanto per esserne degno"

Nei prossimi mesi sulla Rai arriverà quella che è senza dubbio una delle produzioni più attese del momento da parte del pubblico, ossia Sandokan, riproposizione dello sceneggiato televisivo cult con Kabir Bedi degli ormai lontani anni '70. Ad intrepretare il ruolo da protagonista però, questa volta tocca a Can Yaman.

Can Yaman: le sue parole sul personaggio di Sandokan

Sin da quando sono iniziate ad arrivare le prime indiscrezioni sulla nuova serie, è risaputo come Can Yaman abbia fatto di tutto pur di riuscire a concentrarsi al meglio per riuscire ad entrare nel ruolo ella tigre della Malesia, il tutto con il solo scopo di portare sullo schermo la miglior versione possibile del personaggio. Una dedizione, quella dell'attore, che si è quindi manifestata non solo a livello fisico con duri allenamenti, ma anche a livello mentale con la decisione di estraniarsi dai social per non avere distrazioni di sorta.

Di recente però, Rai news ha pubblicato una nuova video intervista all'attore, in cui quest'ultimo si è lasciato andare a qualche riflessione su quello che lui è riuscito a cogliere del personaggio ideato dalla geniale mente di Emilio Salgari. Ecco le sue parole: "Credo sia un uomo che ha sofferto, ma questo lo ha reso forte: non molla mai. Lui sogna per migliorare la vita degli altri, quando sembra che sta facendo qualcosa di cattivo, vediamo invece che è per un buon fine. Rappresenta un'ispirazione per tutti, specie per i bambini. Tutti dovrebbero voler essere come lui, bisogna essere degni per interpretarlo". Di certo tutto ciò lascia trasparire che l'interprete si sia profondamente lasciato coinvolgere nello stato d'animo di Sandokan, non resta che attendere per vederne i risultati sul piccolo schermo.