Sandman: la seconda stagione della serie Netflix già confermata?

The Sandman

Stando a un'affermazione di Neil Gaiman, creatore del fumetto originale, Netflix avrebbe già confermato una seconda stagione di Sandman, mentre la prima - annunciata lo scorso giugno - è ancora in lavorazione.

Questo ciò che ha detto Gaiman, intervistato dal Radio Times: "Siamo in tre, io, lo showrunner Allan Heinberg e David Goyer. Abbiamo appena finito di scrivere il primo episodio e pianificare le prime due stagioni, quindi vedremo cosa accadrà." Al momento non è chiaro se si tratta di una vera seconda stagione, o se la prima, come accaduto con altre serie di Netflix, sarà spezzata in due blocchi. In ogni caso toccherà aspettare, poiché al momento è iniziata la pre-produzione e non c'è nemmeno una data prevista per il debutto dello show sulla piattaforma di streaming.

Sandman su Netflix: tutto ciò che sappiamo sulla serie

Sandman è stato ideato da Neil Gaiman per la DC Comics alla fine degli anni Ottanta. Pubblicato tra il 1989 e il 1996 (con materiale aggiuntivo uscito nel 2009 e tra il 2013 e il 2015), è stato retroattivamente aggiunto al catalogo della Vertigo, sottoetichetta adulta della DC, ed è tuttora uno dei suoi titoli di punta a livello di vendite delle raccolte in volume. Dalla serie è nato anche un acclamato spin-off sul quale si basa liberamente Lucifer, andato in onda per tre anni su Fox prima di finire in mano a Netflix per le due annate finali (la quinta e ultima stagione arriverà nel 2020).

Dell'opera di Neil Gaiman ci sono stati diversi tentativi di adattamento nel corso degli anni, solitamente con il suo coinvolgimento (nonostante il fatto che, a differenza di altri autori di fumetti Vertigo, lui non detenga i diritti dei personaggi). Roger Avary e Joseph Gordon-Levitt hanno cercato di portarlo sul grande schermo (quest'ultimo con Goyer come produttore), mentre James Mangold ed Eric Kripke hanno provato a farne una serie televisiva prima che arrivasse Netflix.