Sandman: Gwendoline Christie, ex star di Game of Thrones, tra i protagonisti della serie

Sandman, l'attesa serie Netflix tratta dall'opera di Neil Gaiman, sembra avrà tra i suoi protagonisti anche Gwendoline Christie, conosciuta dal pubblico televisivo per il ruolo di Brienne in Game of Thrones.

L'attrice ha recentemente collaborato con lo scrittore in occasione di un adattamento radiofonico del suo romanzo The Sleeper and the Spindle.

The Sandman, adattamento del famoso fumetto di Neil Gaiman, è attualmente nella fase delle riprese, iniziate a ottobre nel Regno Unito, ma la segretezza che circonda il progetto è davvero alta.

Il sito DisccusingFilm, che ha pubblicato in esclusiva la notizia dell'arrivo di Gwendoline Christie tra gli interpreti, non ha rivelato quale parte sarebbe stata affidata alla star, avanzando semplicemente l'ipotesi che si tratti di quella di Desiderio o di Morte.

Tra i produttori dello show Netflix ci sono Neil Gaiman e David S. Goyer, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio in collaborazione con lo showrunner Allan Heinberg. I registi delle puntate annunciati fino a questo momento sono invece Jamie Childs (Queste oscure materie) e Mike Barker (The Handmaid's Tale).

La prima stagione sarà composta da undici episodi, con un'ambientazione moderna rispetto alla storia originale, e la seconda è già in fase di sviluppo.

Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.

Il ruolo del protagonista, ma anche in questo caso non c'è una conferma ufficiale da parte dei produttori, sembra sia stato assegnato a Tom Sturridge.