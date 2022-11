Sand and Stones: Nicolas Cage e Jaeden Martell protagonisti del nuovo action thriller

Nicolas Cage e Jaeden Martell saranno i protagonisti di Sand and Stones, un nuovo action thriller di cui ancora non sappiamo molto.

Nicolas Cage e Jaeden Martell si uniranno al cast di Sand and Stones, nei ruoli di protagonisti, secondo Deadline, affiancandosi a Maxwell Jenkins e Sadie Soverall, in questo particolare action thriller.

Il talento di Mr. C: Nicolas Cage in una scena del film

Diretto da Ben Brewer e scritto da Mike Nilon, Sand and Stones racconta la storia di Paul (Nicolas Cage), il padre di due gemelli adolescenti Joseph (Jaeden Martell) e Thomas (Maxwell Jenkins). Ambientata in un mondo post-apocalittico e scarsamente popolato, la storia segue questa famiglia in fuga continua, "Fino a quando si trovano di fronte a un pericolo imminente, che li obbligherà a mettere in atto un piano disperato per sopravvivere".

Oltre a qualche accenno sulla sua produzione, iniziata da qualche mese in Irlanda attraverso la Highland Film Group, non sappiamo molto di più su questa pellicola, restando in attesa di nuovi dettagli.

Cage è stato recentemente protagonista del film Il Talento di Mr. C con il ruolo di se stesso. Nella finzione l'attore è insoddisfatto dal punto di vista professionale e in crisi economica, e accetta quindi l'offerta di 1 milione di dollari da parte di un suo pericoloso superfan (Pedro Pascal) che vuole partecipi al suo compleanno. La situazione prende una svolta inaspettata quando Cage viene assunto da un'agente della CIA (Tiffany Haddish) e obbligato a ispirarsi ai suoi personaggi più iconici e amati per salvare se stesso e le persone che ama dando vita alla sua interpretazione migliore.