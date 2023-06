San Diego Comic-Con 2023: Marvel non terrà alcun panel nella Hall H

I Marvel Studios sono tornati in pompa magna al San Diego Comic-Con nel 2022 dopo ben tre anni di assenza dovuti alla pandemia, annunciadno nuovi progetti e delineando nuove fasi del già ampio Marvel Cinematic Universe. Quest'anno, però, la situazione sarà ben diversa: non è infatti previsto alcun panel nella celebre Hall H.

L'indiscrezione è arrivata da The Wrap secondo cui altre major, Universal e HBO in primis, potrebbero decidere di saltare la convention. Al momento lo sciopero degli sceneggiatori sta impattando sulle produzioni in corso e i Marvel Studios hanno già annunciato diversi slittamenti nella loro schedule.

Marvel Cinematic Universe, la timeline da Iron Man ad Avengers Endgame

Le produzioni più colpite sono state Avengers: Kang Dynasty, slittata dal 2025 al 2026, e Avengers: Secret Wars, addirittura rimandato al 2027.

Un evento a tema X-Men per il San Diego Comic-Con

In ogni caso la Marvel sarà presente alla convention con altri eventi. Tra questi il primo Hellfire Gala dal vivo. Si tratta di un chiaro riferimento ai festeggiamenti che, dal 2021 a oggi, gli X-Men tengono nei fumetti Marvel. Come riportato nella descrizione dell'evento, i fan sono invitati a presentarsi in cosplay vestendosi come i loro supereroi preferiti.

L'Hellfire Gala si terrà sabato 22 luglio e sarà diviso in tre aree: The Green Lagoon, Hellfire Ballroom e Lair X. I biglietti per partecipare al Gala sono in vendita da oggi e vanno dai 65 ai 155 dollari.