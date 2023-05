Disney annuncia un evento a tema X-Men per il San Diego Comic-Con 2023

Un vero e proprio gala in costume dove i fan dei mutanti Marvel sono invitati a vestirsi come i loro supereroi preferiti, ecco cosa attende i fan di X-Men al San Diego Comic-Con 2023.

Il fan club ufficiale della Disney, D23 e Marvel hanno appena annunciato che al San Diego Comic-Con di quest'anno si terrà il primo Hellfire Gala dal vivo. Si tratta di un chiaro riferimento ai festeggiamenti che, dal 2021 a oggi, gli X-Men tengono nei fumetti Marvel. Come riportato nella descrizione dell'evento, i fan sono invitati a presentarsi in cosplay vestendosi come i loro supereroi preferiti.

L'Hellfire Gala si terrà sabato 22 luglio e sarà diviso in tre aree: The Green Lagoon, Hellfire Ballroom e Lair X. I biglietti per partecipare al Gala sono in vendita da oggi e vanno dai 65 ai 155 dollari.

L'evento per i fan di X-Men

Nella prima zona, ispirata all'abbeveratoio di Krakoa, si percorre il tappeto verde per entrare nell'evento circondati da una vegetazione lussureggiante ispirata al luogo. Qui gli ospiti entreranno nell'evento e, una volta entrati, si siederanno per osservare l'ambiente, tra una sessione di ballo e l'altra sulla pista.

Nella seconda, invece, i mondi si scontrano nella grandiosa Hellfire Ballroom. Sede del cuore dell'evento, gli ospiti si troveranno trasportati attraverso un portale di Karkoan per entrare in uno spazio in cui viene fatta giustizia. L'abbagliante pista da ballo prende vita con eroi, cattivi e tutti coloro che si trovano nel mezzo, con cabine ai margini della pista da ballo per riprendere fiato dopo aver riunito il proprio Hellfire Inner Circle.

Nell'ultima, infine, i fan possono entrare nel covo sotterraneo dedicato agli X-Men e ripercorrete gli ultimi 60 anni di storia dei mutanti. Il Covo X avrà le sue attività - e una pista da ballo - insieme a un bar, un'area salotto e opportunità fotografiche perfette per immortalare tutti i magnifici cosplay.

Il futuro degli X-Men nell'MCU

Si tratterà per molti fan della Marvel di un antipasto in vista dell'introduzione vera e propria degli X-Men in live action all'interno dell'MCU. Sulla questione si era di recente espresso Kevin Feige, anticipando ai fan: "Ovviamente la domanda è come introdurli e quando introdurli. Si tratta di un qualcosa a cui stiamo lavorando da anni e finalmente lo sappiamo. Ma non possiamo ancora parlarne".