Samuel L. Jackson: la voce della star finalmente disponibile per Alexa!

Samuel L. Jackson è ufficialmente arrivato nel mondo di Alexa: gli utenti possono infatti acquistare l'opzione che permetterà di interagire con la voce dell'attore tramite l'utile device.

La star dei film Marvel ha collaborato con Amazon e sarà possibile configurare Alexa per utilizzare dei contenuti adatti a tutta la famiglia o vietati ai minori. Su Amazon è ora possibile acquistare l'opzione, inizialmente a 0.99 dollari e in un secondo momento a 4.99 dollari, o si può attivarla semplicemente chiedendo ad Alexa di essere "presentati" a Samuel L. Jackson.

La voce della star offrirà quindi informazioni aggiornate sul meteo, curiosità e dettagli relativi alla carriera dell'attore e ai suoi interessi personali, oltre a programmare allarmi, far partire la musica, raccontare battute, cantare brani come Buon Compleanno o dare il via a giochi interattivi.

Sulla pagina di Amazon dedicata alla nuova opzione è possibile scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa e vedere un divertente video in cui Jackson registra i suoi interventi.