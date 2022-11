Samuel L. Jackson risponde a Quentin Tarantino: "Gli attori del MCU sono star del cinema"

Samuel L. Jackson ha voluto rispondere alle critiche rivolte dal suo amico Quentin Tarantino al MCU, in particolare commentando le parole del regista riguardanti il cast dei progetti dello studio.

Il filmmaker, durante il podcast 2 Bears, 1 Cave, aveva dichiarato che gli attori coinvolti che sono diventati famosi per i ruoli tratti dai fumetti della Marvel non sono vere star del cinema.

Quentin Tarantino, parlando della popolarità del MCU, aveva dichiarato: "Captain America è la star. O Thor è la star. Non sono la prima persona a dirlo. Penso sia stato detto un miliardi di volte... Ma sono i personaggi di questi franchise a diventare delle stelle".

Spider-Man - Far From Home, un primo piano di Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson ha ora risposto al regista durante un episodio di The View, dichiarando: "Ci vuole un attore per interpretare quei personaggi particolari e il segno della fama cinematografica è sempre stato cosa? Persone sedute nelle poltrone? Di cosa stiamo parlando? Non è una grande controversia per me sapere che questi attori apparentemente sono star del cinema. Chadwick Boseman è Black Panther. Non si può dire che non lo sia e lui è una star del cinema".

Samuel L. Jackson, in precedenza, aveva già difeso i progetti della Marvel dichiarando che "preferirebbe interpretare Nick Fury piuttosto che inseguire film per ottenere statuette".

