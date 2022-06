Samuel L. Jackson: "Preferirei essere sempre Nick Fury piuttosto che vincere un Oscar"

Nella sua lunga carriera, Samuel L. Jackson non ha mai vinto un Oscar, ma di questo la star non se ne dispiace, anzi.

Una lunga carriera fatta di ruoli importanti, film di successo e grande stima da parte di pubblico e colleghi: Samuel L. Jackson è una leggenda del cinema internazionale ma, fino ad oggi, non ha mai vinto un Oscar. Su questo però l'attore non ha problemi, come ammette lui stesso.

Comic-Con: Marvel Cinema - Samule L. Jackson in un'immagine

Con 50 anni di carriera alle spalle, Samuel L. Jackson è uno degli attori più amati di Hollywood, ma finora l'Academy lo ha snobbato assegnandogli solo un Oscar alla carriera nel 2022. L'attore, però, in un'intervista al Los Angeles Times, non è sembrato molto dispiaciuto di questo:

"Per quanto possa esserci rimasto male, pensare, 'Beh, avrei dovuto vincere un Oscar per questo o avrei dovuto vincere per quello e non è successo', una volta che l'ho superato molti anni fa, non è stato un grosso problema per me".

La star dei Marvel Studios, per i quali ha interpretato per anni egregiamente il personaggio di Nick Fury, ha continuato: "Mi diverto sempre ad andare agli Oscar. Non vedo l'ora di ricevere un cesto regalo per essere un presentatore. Regalo cose ai miei parenti... È fantastico... Ma per il resto, l'ho superato"

Infine, Samuel L. Jackson ha detto che preferirebbe interpretare sempre Nick Fury, piuttosto che vincere una delle famose statuette: "'Se fai questo film, vincerai un Oscar'. No grazie. Preferirei essere Nick Fury. O divertirmi a essere Mace Windu con una spada laser in mano".