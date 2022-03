Samuel L. Jackson: "Jonah Hill ha detto più parolacce di me sullo schermo? Che str..zata"

Samuel L. Jackson crede di essere ancora il re delle parolacce dette sullo schermo, nonostante Jonah Hill abbia apparentemente rubato la sua corona: durante l'ultimo episodio del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attore 73enne, che interpreta Nick Fury nel MCU, non sembrava affatto felice dei risultati ottenuti da una recente statistica.

Hill è stato incoronato l'attore più sboccato nel 2020, dopo da una ricerca condotta da Buzz Bingo attraverso la quale si è scoperto che l'attore ha detto ben 376 parolacce sullo schermo. DiCaprio lo segue con 361 parolacce e al terzo posto troviamo Jackson con 301.

"Questa è una grossa stronzata", ha esclamato la star di Pulp Fiction. "Voglio dire che è... voglio dire, voglio dire, no. No. Assolutamente no, amico. Assolutamente no amico, andiamo. Jonah Hill, davvero? E Leo? Jonah Hill, poi Leo. Non ci credo. Qualcuno ha sbagliato i conti".

Sorprendentemente, il ruolo più volgare di Samuel L. Jackson è stato quello Ordell Robbie, lo spietato venditore di armi di Jackie Brown di Quentin Tarantino. "Forse il tuo uso della parola 'figlio di puttana' non è stato considerato individualmente, per quella parola il campione sei tu, il campione indiscusso," ha scherzato Fallon.