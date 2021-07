Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard e Sam Rockwell nel nuovo spy movie di Matthew Vaughn

Un nuovo progetto spy per Matthew Vaughn che vedrà protagonista la star di Jurassic World Bryce Dallas Howard, al suo fianco Samuel L. Jackson e Sam Rockwell.

Bryce Dallas Howard sarà la protagonista del nuovo spy movie di Matthew Vaughn. Ad affiancarla una coppia di tutto rispetto composta da Samuel L. Jackson e Sam Rockwell.

Samuel L. Jackson

Observer rivela che l'inglese Matthew Vaughn, autore della saga di Kingsman e di Kick-Ass, proseguirà la sua esplorazione del genere spy con un film ancora privo di titolo che scriverà, dirigerà e produrrà. La pellicola è descritta come un "un thriller di spionaggio globale" incentrato su un'autrice di romanzi spy di successo che si scopre essere un'abilissima spia affetta da amnesia.

Bryce Dallas Howard è in trattative per interpretare la spia convinta di essere una semplice scrittrice. Ma una volta che i suoi ricordi iniziano a tornare, e con essi le sue particolari abilità, intraprenderà un percorso di vendetta contro l'organizzazione oscura per cui lavorava, la Divisione.

Il premio Oscar Sam Rockwell dovrebbe interpretare l'interesse sentimentale del personaggio di Bryce Dallas Howard, un ex agente che lavorava per la Divisione, mentre a Samuel L. Jackson toccherà il ruolo di un agente canaglia dedito alla corruzione all'interno della rete di spionaggio clandestino.

The King's Man - Le Origini: il film conterrà qualche indizio su Kingsman 3?

Jackson ha interpretato il memorabile supercriminale nel film di Vaughn del 2014 Kingsman: Secret Service quindi si profila un'intrigante reunion.

Nel frattempo si attende l'arrivo al cinema di The King's Man - Le origini, prequel della saga di Kingsman, prevista per il 29 Dicembre 2021.