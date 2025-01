Samp: Antonio Rezza e Flavia Mastrella ospiti al cinema Galliera di Bologna giovedì 23 gennaio

I due artisti, le cui opere - tra cui il recente Il Cristo in gola, sono disponibili su Open DDB - saranno opsiti domani sera a Bologna per introdurre Samp.

Domani, giovedì 23 gennaio, alle ore 21:30 Antonio Rezza e Flavia Mastrella saranno ospiti al cinema Galliera di Bologna in occasione dell'appuntamento con la proiezione di Samp per il programma "Sala Open" in collaborazione con OpenDDB.

Pellicola del 2020, Samp è un film on the road incentrato sul personaggio omonimo, un killer di professione che viene ingaggiato da un potente presidente per uccidere i tradizionalisti. L'uomo Samp è affetto da turbe psicologiche che cura con la musica. Dopo aver ammazzato la madre, vaga nella terra di Puglia alla ricerca della donna ideale; durante il suo vagabondaggio incontra persone che conducono una vita naturale, personaggi alla ricerca delle proprie origini e un singolare musicista. Improvvisamente si innamora. Non una ma più volte. Di donne inconsistenti. Uccide ancora e torna un poco umano, di quell'umanità che finirà per stroncare le sue ambizioni di potere.

Le riprese di Samp sono iniziate diciannove anni fa e terminate nel 2020. Si vedono i personaggi invecchiare insieme agli autori, mentre la vivacità delle immagini e dei colori è castigata in un fotogramma che palpita sullo schermo.

Dove vedere in streaming Il Cristo in gola

Ricordiamo che la nuova fatica di Rezza/Mastrella, Il Cristo in gola, è disponibile in streaming in esclusiva dal 20 gennaio su OpenDDB, la piattaforma di distribuzione di opere indipendenti più grande d'Europa, l'unica dove poter vedere i film del duo.

Il Cristo in gola va ad arricchire il catalogo di OpenDDB che comprende altri lavori dei due artisti tra cui Autoritratto, Milano Via Padova, Fotofinish, Il passato è il mio bastone, Valle Occupato, Fuori dove?, Deserto e Molossi.