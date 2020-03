Same Boat: il trailer della commedia girata in segreto su una nave da crociera

Il 7 aprile debutterà negli Stati Uniti la commedia Same Boat, girata su una nave da crociera, ecco il trailer.

Same Boat, di cui è stato diffuso il trailer, arriverà sul circuito di video on demand negli Stati Uniti il 7 aprile. Il progetto è particolarmente originale, essendo stato girato in segreto durante una vera crociera.

Il video mostra le scene girate a bordo della nave da crociera, tra corridoi, cene, feste ed eventi, oltre a introdurre qualche dettaglio della trama del progetto.

Il film Same Boat è stato diretto da Chris Roberti, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Mark Leidner.

Roberti è inoltre protagonista del lungometraggio accanto a Tonya Glanz e David Bly.

Same Boat, prodotto da Dark Pictures e girato in segreto durante una vera crociera, racconta la storia di James, un assassino che arriva nel 2018 dal ventottesimo secolo con la missione di uccidere una donna, ma si ritrova con del tempo libero a disposizione. Mentre sta godendosi una crociera si innamora per sbaglio della donna che dovrebbe uccidere.