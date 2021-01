Samara Weaving protagonista del biopic su Elizabeth Patterson Bonaparte

Samara Weaving si prepara a recitare nel biopic Liz, dedicato a Elizabeth Patterson Bonaparte, prima moglie di Girolamo Bonaparte, fratello minore di Napoleone Bonaparte, socialite dell'epoca nota per l'indipendenza e gli abiti succinti sfoggiati nell'alta società.

Finchè morte non ci separi: Samara Weaving durante una scena del film

Diretto da Adam Leon e sceneggiato da Gabriel Neustadt, Liz racconterà la vita della socialite di Baltimora, figlia di un ricco mercante che diventò la prima moglie di Girolamo Bonaparte, fratello minore di Napoleone, dopo il fatidico incontro del 1803. Divenuta popolare tra i salotti dell'epoca e per la sua cultura e intelligenza, Elizabeth Patterson Bonaparte non venne mai riconosciuta da Napoleone come moglie legittima del fratello che alla fine decide di lasciare lei e il figlio. Tornata nella casa paterna, Liz si fece notare durante la presidenza di Thomas Jefferson diventando poi una delle madri fondatrici dell'America.

Liz sarà prodotto dalla 3311, fondata da Mark Roberts e Ross Jacobson.

Prossimamente vedremo Samara Weaving nella serie Hulu Nine Perfect Strangers e in Snake Eyes: G.I. Joe, prequel spinoff della saga di G.I. Joe.