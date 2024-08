Il ritorno della scream queen Samara Weaving nel trailer di Azrael

Dopo aver conquistato il pubblico dei festival cinematografici all'inizio dell'anno e aver finalmente ottenuto i diritti di distribuzione, il film Azrael, interpretato da Samara Weaving, si è mostrato con il suo primo trailer.

Azrael sembra continuare la serie di film d'azione cui la Weaving ci ha abituato, come accadeva in Mayhem, Finché morte non ci separi e Scream VI, mentre i fan dei film di genere indie riconosceranno il regista E.L. Katz per il suo lavoro in Cheap Thrills e Channel Zero di SYFY, insieme allo sceneggiatore di The Guest e Seance Simon Barrett.

Il film sarà distribuito nelle sale americane a partire dal prossimo 27 settembre. Non c'è ancora, invece, una data d'uscita italiana.

Cosa racconta Azrael

Di seguito la sinossi del film: "In un mondo in cui nessuno parla, una misteriosa e devota comunità dà la caccia a una giovane donna di nome Azrael (Samara Weaving) che è sfuggita alla loro prigionia. Ricatturata dai suoi spietati leader, deve essere sacrificata per pacificare un male che risiede nelle profondità della natura selvaggia circostante - ma Azrael non si fermerà davanti a nulla per garantire la propria libertà e sopravvivenza. Dai semi di questa grintosa e implacabile parabola di sacrificio e salvezza, nasce un coinvolgente racconto horror d'azione in tempo reale dalle menti visionarie di Simon Barrett e E.L. Katz".

Il regista ha descritto il film come una parabola implacabile di sacrificio e salvezza, che si svolge in tempo reale.

Il C2 Motion Picture Group di Jason Cloth e Dave Caplan ha interamente finanziato e prodotto il film. Producono anche Dan Kagan (Boy Kills World) e Barrett.