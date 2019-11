Samantha De Grenet rivela: “Non ho fatto l'attrice per la storia con Leonardo Pieraccioni”

Samantha De Grenet ha parlato molto di Leonardo Pieraccioni e della loro relazione a Vieni da me, nel salotto di Caterina Balivo, dove ha raccontato del perchè sia finita ma soprattutto di quanto abbia ostacolato la sua carriera da attrice mancata.

Samantha De Grenet ha deciso di raccontarsi a ruota libera nel talk show pomeridiano di Rai1. Quando la conduttrice di 'Vieni da me' le mostra una clip tratta da I Ragazzi della notte, il film di Jerry Calà del 1995, lei ammette con una punta d'orgoglio: "mi sono sempre vergognata ma non ero male a recitare".

Dal cinema alla sua relazione con Leonardo Pieraccioni il passo è breve. Il suo rapporto con il regista de Il ciclone ha in qualche modo fermato la sua carriera nel mondo del cinema: "nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo non volevo dare un'arma ai malpensanti, non volevo passare per quella che faceva cinema perché era fidanzata con un regista", dice la De Grenet. Che sembra pentita della sua scelta: "ho ricevuto tante proposte, se potessi tornare indietro, le accetterei tutte". Il motivo della sua rottura con Leonardo Samantha De Grenet lo spiega con un "Tempi sbagliati, diciamo così". Poi, ricordando un quadro che gli aveva fatto in quel periodo, rivolge un appello a Pieraccioni: "se mi stai ascoltando o qualche amico te lo racconta, il quadro me lo fai riavere? Così lo faccio vedere a Caterina".

L’intervista con le emoticon è tutta per la bellissima @samibrando che ci invita a sostenere la raccolta fondi @direlaviolenza con un sms solidale al 45593#VieniDaMe @caterinabalivo pic.twitter.com/oIfnsfbeeB — Vieni da me (@vienidameRai) November 28, 2019

Samantha ricorda anche i suoi trascorsi al fianco si Luciano Rispoli in Tappeto Volante - "uno a cui devo tutto" - anche se una volta si arrabbiò con lei perché gli diede del bischero durante la telefonata di una spettatrice: "credeva che gli stessi dando dello stupido. Cercai di spiegargli, ma non ci parlammo per una settimana. Dovette chiamarlo Cecchi Gori per spiegargli".