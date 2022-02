Samantha De Grenet e la malattia: ecco cosa ha avuto

Samantha De Grenet, celebre conduttrice televisiva e showgirl romana, ha recentemente parlato della sua malattia: l'ex modella nata nel 1970 ha scoperto di aver un tumore al seno durante un weekend trascorso in vacanza con degli amici ed il marito, nel luglio 2018.

Samantha stessa ha raccontato come ha scoperto di avere un cancro durante un'intervista di Ok-Salute: "Ero sdraiata, sotto il sole, ho sentito qualcosa nella parte alta del mio seno destro. Una massa piuttosto grande, dura, insolita: una specie di nocciolo. Che spiacevole imprevisto, proprio in quel momento. Tre giorni dopo, infatti, sarei dovuta partire con mio figlio, tuttavia mi sono detta: 'Samantha non rimandare: fatti controllare subito, così parti tranquilla'".

"Ho sempre fatto prevenzione ed è il motivo per cui sto qui a raccontare la mia storia, così ho deciso di farmi vedere subito e sono andata a fare una mammografia. Faccio la prima parte dell'esame e vedo che la dottoressa era silenziosa, poi mi trasferiscono in un'altra stanza, mi fanno un'ecografia e la seconda dottoressa mi dice 'Samantha hai un tumore e ti devi operare subito'. Io ho preso un cazzotto in faccia, non ho capito più nulla." Ha spiegato la conduttrice televisiva. "Poi mi sono affidata al mio medico e mi sono convinta che sarebbe andato tutto bene. Ha iniziato prima il medico che mi ha operato, poi il chirurgo plastico che ha ricostruito il seno. È durato tanto, 6 ore".

Oggi Samantha De Grenet sembra essere tornata alla sua vita e, a questo proposito, ha recentemente scritto delle parole molto sentite sulla propria pagina Instagram: "Ora sto bene, sono guarita, ma resta la parte psicologica. Ti guardi allo specchio, vedi le cicatrici, ti vedi gonfia, non ti riconosci, non ti accetti, lo fai piano piano. Ma solo chi ci è passato capisce come ti senti veramente."