Sam Worthington dà la caccia agli androidi in Hello Stranger

Il thriller sci-fi Hello Stranger ha trovato i suoi protagonisti: Sam Worthington, Jordan Brewster e Luke Grimes.

Il pogetto sarà diretto da April Mullen e la sceneggiatura sarà firmata da Ryan Christopher Churchill.

In Hello Stranger si racconterà la storia di Faye (Jordana Brewster) che cerca di rimpiazzare il suo defunto marito, Evan (Luke Grimes), con un androide in grado di simulare l'uomo, un SIM. Anche se la versione SIM di Evan sembra un essere umano sotto ogni aspetto, Faye non prova per lui lo stesso amore che riceve dal sostituto del marito. Evan SIM si impegna nel tentativo di riconquistarla mentre prova a fuggire da un agente del governo (Sam Worthington) che cerca di individuare i SIM che sono diventati "consapevoli" e potrebbero diventare una minaccia per l'umanità.

April Mullen ha recentemente diretto Wander con star Aaron Eckhart, Katheryn Winnick e Tommy Lee Jones, e Below Her Mouth, presentato al Toronto Film Festival.