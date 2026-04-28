Sam Neill annuncia: "Sono finalmente libero dal cancro"

La star di Jurassic Park ha parlato di quanto affrontato negli ultimi cinque anni e delle cure che lo hanno aiutato quando era in difficoltà.

Sam Neill ha condiviso un aggiornamento sulla sua situazione di salute, svelando che sembra finalmente aver sconfitto il cancro contro lui lottava da circa cinque anni.

L'attore, intervistato dal network australiano 7News, ha parlato apertamente di quanto affrontato per sostenere inoltre la diffusione in tutta l'Australia della terapia con cellule CAR T che, attualmente, è invece solo utilizzata in studi clinici.

L'aggiornamento di Neill sulla sua salute

Parlando della propria esperienza, Sam Neill ha dichiarato: "Ho convissuto con un particolare tipo di linfoma per circa cinque anni e mi sono sottoposto a chemioterapia, un trattamento piuttosto debilitante, ma che mi teneva in vita".

La star del cinema ha quindi rivelato che la terapia, a un certo punto, ha smesso di funzionare: "Ero disperato e mi sembrava di essere in punto di morte, il che ovviamente non era l'ideale".

Blackbird - L'ultimo abbraccio: Sam Neill in una scena

La sua situazione è però cambiata radicalmente dopo essersi sottoposto a un trattamento all'avanguardia che riesce a modificare geneticamente le cellule del sangue. Sam ha annunciato: "Ho appena fatto una TAC e non c'è traccia di cancro nel mio corpo, è una cosa straordinaria. Sono davvero entusiasta che questo sia possibile".

Neill spera ora di poter tornare a lavorare presto su un set cinematografico e ha dichiarato che vuole lottare per riuscire a far diffondere il trattamento che ha contribuito a salvarlo, considerando che per ora viene usato solo in studi clinici e non in modo capillare negli ospedali australiani.

La reazione dell'attore alla malattia

Sam, quando aveva annunciato di avere un cancro, aveva dichiarato che non aveva paura della morte ma che gli avrebbe dato fastidio andarsene perché ci sono molte cose ancora che avrebbe ancora voluto realizzare.

Negli ultimi anni la star ha recitato prevalentemente per il piccolo schermo con ruoli in serie tv come Invasion, The Twelve, Apples Never Fall e Untamed (di cui potete leggere la nostra recensione).