Sam Neill rivela di avere un linfoma: "Non ho paura di morire, ma vorrei un altro decennio o due"

Sam Neill, star di film molto amati come Jurassic Park, ha svelato che sta lottando contro un linfoma al terzo stadio tra le pagine della sua autobiografia.

Nel libro intitolato Did I Ever Tell You This?, l'attore settantacinquenne parla della sua situazione di salute e delle cure a cui si sta sottoponendo.

Tra le pagine Sam Neill spiega di avere un linfoma angioimmunoblastico a cellule T, un cancro che colpisce il sangue, e ha dichiarato: "Non ho paura di morire, ma mi infastidirebbe. Perché mi piacerebbe realmente avere un altro decennio o altri due, capite? Ma per quanto riguarda la morte? Non mi potrebbe importare di meno".

L'attore ha raccontato di aver notato dei sintomi durante la promozione di Jurassic World: Il dominio e di essersi sottoposto alla chemioterapia, seguendo una cura sperimentale che, per ora, sembra avere avuto i risultati sperati.

Blackbird - L'ultimo abbraccio: Sam Neill in una scena

Neill ha spiegato a The Guardian: "Mi sono ritrovato senza niente da fare. E sono abituato a lavorare. Amo lavorare. Amo andare al lavoro. Amo essere insieme alle persone ogni giorno e apprezzare la compagnia, l'amicizia e tutte queste cose. E improvvisamente ne sono stato privo. E ho pensato 'Cosa farò?'". La riflessione l'ha portato all'idea di scrivere un libro: "Mi ha dato in un certo senso un motivo per vivere e andare a letto pensando: 'Scriverò di quell'argomento domani... Mi farà passare il tempo'. E mi ha realmente salvato la vita perché non sarei riuscito ad affrontare tutto quello senza niente da fare".

L'attore ha ammesso: "Non posso fingere di non avere avuto dei momenti difficili nell'ultimo anno. Ma quei momenti bui hanno portato anche a un sollievo e mi hanno reso grato per ogni giorno e immensamente riconoscente nei confronti di tutti i miei amici. Sono semplicemente felice di essere vivo".