Sam Neill: 'Le cure contro il cancro non funzionano, ma non ho paura di morire'

I dottori di Sam Neill hanno spiegato all'attore che le cure contro il cancro non funzioneranno a lungo: 'Sono pronto per questo, non temo la morte'.

Sam Neill ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua difficile battaglia con una rara forma di cancro del sangue, affermando di non aver paura di morire. Durante un'intervista diffusa dall'Australian Story della Australian Broadcasting Corporation, il neozelandese ha definito la morte "fastidiosa".

Il 76enne ha anche detto che non prova "neanche un briciolo di paura" anche se l'idea di ritirarsi dalla recitazione "lo riempie di orrore". Lo scorso anno, alla star di Jurassic Park ed Event Horizon è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin.

Sam Neill in una scena del film Angel

Secondo l'emittente australiana, i medici hanno provato la chemioterapia ma le cure hanno smesso di funzionare dopo tre mesi. Sono quindi passati a un farmaco più potente, che richiede una somministrazione ogni due settimane, grazie al quale sono riusciti a mandare il cancro in fase di remissione. I dottori, tuttavia, hanno spiegato all'attore che il farmaco smetterà di funzionare a un certo punto.

"Sono preparato per questo", ha dichiarato Sam Neill. "So di averlo, ma non mi interessa molto. È fuori dal mio controllo... Ho iniziato a guardare la mia vita e mi sono reso conto di quanto sia immensamente grato per molte cose che fanno parte del mio quotidiano... Viviamo in un mondo molto incerto al momento".