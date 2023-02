Sam Neill al fianco di Annette Bening nella misteriosa miniserie Apples Never Fall

Sam Neill reciterà in Apples Never Fall insieme ad Annette Bening; la nuova serie di Peacock promette un mistero familiare da svelare.

Sam Neill (Jurassic Park, Peaky Blinders) è entrato ufficialmente nel cast di Apples Never Fall, al fianco di Annette Bening. Per chi non lo sapesse di tratta della nuova serie limitata di Peacock, tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Liane Moriarty (Big Little Lies e Nine Perfect Strangers).

Creata dalla showrunner e sceneggiatrice Melanie Marnich, (tramite Deadline) Apples Never Fall racconta la storia dei Delaney, una famiglia che da fuori sembra invidiabilmente felice, celando una realtà differente. Gli ex allenatori di tennis Joy (Annette Bening) e Stan (Sam Neill) sono genitori di quattro figli adulti, e dopo decenni di matrimonio hanno finalmente venduto la loro famosa accademia di tennis e sono pronti per iniziare quelli che dovrebbero essere gli anni d'oro della loro vita. Dopo la scomparsa di Joy, però, i suoi figli sono costretti a riesaminare il matrimonio dei genitori e la loro storia familiare con occhi nuovi.

La Marnich e Moriarty sono le produttrici esecutive della serie insieme a David Heyman, Albert Page e Jillian Share. Alla regia del primo e di molti altri episodi troviamo Chris Sweeney.