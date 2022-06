Sam Neill sulla premiere di Jurassic Park: "Mio figlio fece un peto accanto alla principessa Diana"

Sam Neill ha recentemente raccontato un episodio divertente relativo a Jurassic Park e di come aver recitato nel blockbuster gli permise di entrare in contatto con persone di alto profilo come la defunta principessa Diana: l'attore ha parlato del momento in cui suo figlio fece un peto mentre era seduto accanto alla principessa alla premiere del film.

La star ha rivelato di non aver visto il film originale dalla sua prima londinese nel 1993, ma il vero momento clou per Neill è stato sedersi vicino Lady D durante la prima. Naturalmente, sedersi vicino a un monarca britannico era già piuttosto stressante, ma la situazione peggiorò considerevolmente a causa di un problema di flatulenza di suo figlio.

L'attore di Jurassic World: Il dominio ha parlato dell'imbarazzante incidente al New York Times: "L'ultima volta che l'ho visto ero seduto accanto alla Principessa Diana a Leicester Square. Accanto a me c'era mio figlio Tim: aveva 11 anni ed era molto emozionato. Più o meno nel momento in cui si fa vivo il T-Rex, Tim ha iniziato a scoreggiare."

"Ho sudato per tutto il tempo mentre pensavo: 'La principessa Di sta dovendo subire gli orrori delle scoreggia di un ragazzino, ma penserà che sono stato io. Sarò subliminalmente incolpato per i crimini di mio figlio, e non credo che dopo mi parlerà.' Ma era troppo educata, non mi ha mai detto una parola in proposito", ha concluso Sam Neill.