Sam & Kate: il trailer della commedia in cui Dustin Hoffman e Sissy Spacek recitano con i figli

Vertical Entertainment ha recentemente diffuso il primo trailer di Sam & Kate, la nuova commedia americana guidata da Dustin Hoffman e Sissy Spacek, in cui i due attori interpretano il ruolo di una coppia di genitori i cui figli sono interpretati dalla loro stessa prole: Jake Hoffman e Schuyler Fisk.

La storia di Sam & Kate ruota attorno ai personaggi di Bill (interpretato da Dustin Hoffman) e Sam (Jake Hoffman) suo figlio. Tornato nella città natale per prendersi cura del padre, quest'ultimo s'innamora di una ragazza del posto, almeno in base alla sinossi ufficiale del film, che recita: "Di ritorno nella sua città d'origine, Sam si innamora di una donna del posto, Kate (Schuyler Fisk), mentre, allo stesso tempo Bill inizia a innamorarsi della madre della ragazza, Tina (Sissy Spacek), ma trovare l'amore è complicato e per questi quattro la situazione non è diversa".

Attraverso il primo trailer di Sam & Kate abbiamo la possibilità di dare uno sguardo al mood della pellicola, con una prima impressione anche riguardo ai protagonisti e alle vicende che li legano. Scritto e diretto da Darren Le Gallo, il film uscirà nelle sale dall'11 novembre.