Dustin Hoffman e Sissy Spacek star di Sam & Kate, film di Darren Le Gallo

Dustin Hoffman e Sissy Spacek saranno i protagonisti di Sam & Kate, un progetto che segna il debutto alla regia di Darren Le Gallo.

Il progetto vedrà coinvolta anche Amy Adams, moglie del filmmaker, in veste di produttrice esecutiva.

Darren Le Gallo, ha dichiarato presentando il film, di cui sarà anche sceneggiatore, dichiarando: "Sono elettrizzato e onorato nell'avere questo incredibile cast e un direttore della fotografia nominato agli Oscar, Robert Yeoman, coinvolto nel realizzare questa storia".

Un ritratto di Sissy Spacek

Sam & Kate racconterà la storia di Bill, il personaggio affidato a Dustin Hoffman, un padre ormai anziano che viene assistito dal figlio Sam (Jake Hoffman). Il giovane, dopo essere tornato nella città in cui è cresciuto, si innamora di Kate (Schuyler Fisk). Bill, nel frattempo, inizia ad avvicinarsi sentimentalmente alla madre della ragazza, Tina (Sissy Spacek). Il percorso che conduce al vero amore non è mai privo di ostacoli e i quattro protagonisti dovranno confrontarsi con il proprio passato mentre cercando di far funzionare il loro nuovo amore nelle proprie vite.

Il team della produzione comprende anche Ben Shields Catlin, Ford Corbett, Cindy Bru, Stacy O'Neill e Orian Williams che ha dichiarato: "L'emozionante sceneggiatura di Darren porta l'esperienza della famiglia sullo schermo in modo totalmente nuovo".

Le Gallo è uno scrittore, musicista, illustratore e attore e debutterà alla regia di un lungometraggio proprio in occasione di Sam & Kate.