Sam Claflin coinvolto in omicidi e misteri nel trailer di Lazarus, nuova serie ideata da Harlan Coben

Le opere di Harlan Coben continuano a trovare spazio sugli schermi ed è ora il turno di Prime Video che propone Lazarus, una nuova serie di cui sono stati condivisi il trailer.

Il progetto con star Sam Claflin debutterà in streaming il 22 ottobre e si basa su una storia originale ideata dallo scrittore in collaborazione con Danny Brocklehurst.

Cosa racconterà Lazarus

Nel video pubblicato online si vede ciò che accade a Joel Lazarus, il personaggio affidato a Sam Claflin, che ritorna a casa dopo che il padre, Jonathan (Bill Nighy) si è tolto la vita.

Il protagonista inizia a vivere delle esperienze disturbanti e si ritrova coinvolto in una serie di omicidi irrisolti mentre cerca di risolvere il mistero riguardante la morte del padre e l'omicidio della sorella, avvenuto 25 anni prima.

Nel trailer pubblicato da Prime Video si vede il giovane che si ritrova a fare i conti con delle apparizioni inaspettate legate al suo passato, venendo poi apparentemente incastrato per dei crimini che sostiene di non avere commesso, il tutto mentre il 'fantasma' del padre continua a tormentarlo.

Ecco il video:

Il cast e i realizzatori di Lazarus

Tra gli interpreti della serie Lazarus ci sono inoltre Alexandra Roach nel ruolo di Jenna Lazarus, David Fynn che interpreterà Seth McGovern, Karla Crome nei panni di Bella Catton, e Kate Ashfield nel ruolo della detective Alison Brown.

Nel team della produzione ci saranno Coben e Brocklehurst, in collaborazione con Nicola Shindler (It's a sin), Richard Fee (Fool me once, The Stranger), e Matt Strevens (Doctor Who). Sam Claflin (recentemente star della serie Il Conte di Montecristo), oltre a essere protagonista, sarà anche produttore esecutivo, in collaborazione con Quay Street Productions.

Alla regia dei primi due episodi sarà impegnato Wayne Che Yip (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere).