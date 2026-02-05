Sam Claflin contrario alle scene di nudo: "Gli addominali non portano la gente al cinema"

L'attore, celebre per il franchise di Hunger Games, ha parlato delle numerose scene a torso nudo che ha dovuto affrontare e che gli hanno causato un'ansia eccessiva legata all'aspetto del suo corpo

Sam Claflin ha rivelato nel corso del podcast "Happy Place" di Fearne Cotton che la sua dismorfia corporea è stata esacerbata dai ruoli che ha interpretato a Hollywood, che spesso lo costringevano ad apparire a torso nudo sullo schermo.

Claflin è famoso soprattutto per aver interpretato Finnick Odair nella saga di Hunger Games, a partire da La ragazza di fuoco, dopo un debutto sul grande schermo avvenuto in Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare.

"Molti dei ruoli che ho interpretato all'inizio della mia carriera... Ho avuto una scena a torso nudo in uno dei miei primi film, ma non era nel copione e mi è stato detto una settimana prima che mi avrebbero fatto togliere la maglietta", ha detto Claflin. "Ho pensato: 'Cazzo, non mi sono allenato, cosa faccio?'. Questa è stata la mia prima introduzione a quel mondo".

Sam Claflin nel film Pirati dei Caraibi 4: Oltre i confini del mare

La terribile insicurezza di Sam Claflin sul set

Claflin ha dichiarato anche: "Sono incredibilmente insicuro. Sono appena andato alla proiezione di un film in cui ho recitato e subito dopo tutti mi hanno chiesto: 'Com'era?'. E io ho risposto: 'L'ho odiato'. È la mia faccia che non mi piace. Quando sono stato scritturato per 'Pirati', ho pensato: 'Cosa diavolo ci faccio qui?'".

L'attore aveva già dichiarato al Telegraph nel 2025 che "a Hollywood si presume che siano gli uomini con gli addominali scolpiti a vendere il film. Quindi c'era una pressione che mi spingeva a voler assomigliare a loro".

Questo ha portato Claflin a una serie di disturbi: "Di conseguenza, ho sviluppato una forma di dismorfismo corporeo. Non era proprio un disturbo alimentare, e non sto incolpando nessuno tranne me stesso, ma è stato sicuramente a causa del settore in cui lavoro".

Sam Claflin ne Il Conte di Montecristo

Che cos'è la dismorfia corporea?

Il disturbo da dismorfismo corporeo (BDD) è una condizione psichiatrica, classificata tra i disturbi ossessivo-compulsivi, caratterizzata da una preoccupazione eccessiva e persistente per difetti fisici immaginari o minimi. Chi ne soffre percepisce parti del corpo come deformi o ripugnanti, investendo ore nel controllo ossessivo allo specchio, nel camuffamento o nell'evitamento sociale.

Approfondendo l'argomento con Cotton nel recente episodio del podcast, Claflin ha dichiarato: "Sono stato fortemente influenzato [dalla dismorfia corporea]. Direi che la maggior parte dei ragazzi lo è, ma nel mio caso la situazione è piuttosto grave... È una vera lotta. È come una lotta quotidiana. Sono fortemente influenzato da ciò che pensano gli altri e dal fatto che mi trovino attraente o simpatico".