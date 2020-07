Salvatore - Shoemaker of Dreams, il docufilm di Luca Guadagnino a Venezia 2020

Salvatore - Shoemaker of Dreams sbarca al lido. Il docufilm diretto da Luca Guadagnino sarà presentato fuori concorso a Venezia 2020.

Dal 2 al 12 settembre 2020 alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2020 si tornerà a respirare cinema anche in questo periodo così complicato, grazie al Festival del Cinema.

In un'edizione particolare per via delle circostanze che tutti conosciamo non mancheranno però titoli importanti e di grande interesse, come è stato annunciato quest'oggi dal Direttore Artistico della Mostra Alberto Barbera e dal Presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto in sede di conferenza stampa di presentazione del programma e dei film in concorso di Venezia 2020.

Tra questi si inserisce anche, nella sezione dei fuori concorso, Salvatore -Shoemaker of Dreams, diretto da Luca Guadagnino e scritto da Dana Thomas.

come si può intuire anche dal titolo, il docufilm ripercorrerà la vita di Salvatore Ferragamo, stilista e imprenditore di fama mondiale, abbracciando tutti gli aspetti (personale e professionale) e regalando momenti indimenticabili, proprio come quelli vissuti da Ferragamo.

Venezia 2018: Luca Guadagnino al photocall di Suspiria

"Cosa è il genio? Come nasce un sistema, che sia il cinema o la moda? E l'ossessione furiosa di una ricerca costante di idee e creazione come si sposa con la tradizione e i valori della famiglia? Salvatore Ferragamo (1898-1960), protagonista e testimone del XX secolo è la risposta a queste domande" ha affermato Guadagnino. Così, con la voce di Michael Stuhlbarg, ci ritroveremo a viaggiare indietro nel tempo e nella storia di Salvatore, tra i suoi sogni e i suoi successi (ma non solo). E tra le varie testimonianze illustri presenti nell'opera, troviamo anche quelle del regista Martin Scorsese e della costumista Deborah Nadoolman Landis, che contribuiscono a restituire un ricordo ancora più vivido dello stilista.

Non resta dunque che attendere il calendario degli eventi per scoprire quale sarà il giorno dedicato a questo nuovo, entusiasmante binomio formato da uno dei più celebri registi del cinema italiano e uno degli stilisti più iconici del nostro paese.