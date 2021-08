Salmo manda foto hot ad una ragazza su Instagram e lei pubblica tutto (VIDEO)

Salmo sputtanato da una ragazza a cui aveva inviato una foto hot su Instagram: il video, pubblicato dalla giovane nelle sue stories, sta già diventando virale: il messaggio sarebbe stato inviato nei direct della ragazza dove il rapper le ha mostrato, senza pudore, il suo pene completamente scoperto.

Nuova bufera in arrivo per Salmo, il rapper sardo la scorsa settimana era finito al centro di un caso per un concerto clandestino organizzato ad Olbia. Nella polemica si era inserito anche Fedez che, vedendo le foto di persone accalcate sotto il palco senza mascherina, aveva detto al collega: "avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest'anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando regole per andare alla pari con i conti (quando va bene)".

Ora Salmo ne avrebbe fatta un'altra, forse anche più grave della precedente perchè si parla di moleste ad una ragazza attraverso i social. Una giovane su Instagram, il suo account è @stormyclimax, ha dichiarato che il rapper le ha inviato nei suoi direct una foto con i genitali in bella mostra. "Ragazzi, che schifo. Allora, io non voglio vedere i vostri brutti piselli nel mio DM ok? Non m'importa chi sei, non voglio vedere il tuo pisello ok? Spero di essere stata chiara, chiunque tu sia, non lo voglio vedere", ha detto pubblicando anche lo screenshot del messaggio, censurando la foto.

Qualcuno tra i follower della ragazza non le ha creduto, sembra difficile che un personaggio pubblico possa incorrere in queste nefandezze mettendo anche a rischio la sua carriera. La ragazza per rispondere a chi le ha accusato di mentire ha pubblicato un'altra storia in cui ha detto: "Ragazzi, è assolutamente come sembra e come ho fatto vedere nello screen. Questi sono persone che si credono di poter fare tutto nella vita e che si credono degli dei capito?".