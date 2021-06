Salma Hayek: "Una volta il mio gufo ha vomitato peli di topo sui capelli di Harry Styles"

Salma Hayek, durante l'ultima puntata dell'Ellen DeGeneres Show, ha parlato del momento esilarante in cui il suo gufo domestico, Kering, si è appollaiato sopra la testa di Harry Styles e gli ha decorato i capelli con i resti del suo ultimo pasto: una palla di peli di topo.

The Hitman's Wife's Bodyguard: Ryan Reynolds, Salma Hayek e Samuel L. Jackson in una scena

"Una volta c'era una celebrità molto importante a casa mia, non dirò il suo nome, che era davvero entusiasta del gufo e sperava che volasse sulla sua testa, cosa che solitamente fa con me", ha spiegato la Hayek, rifiutandosi, in un primo momento, di rivelare l'identità del cantante.

"Nel momento in cui questa persona meno se lo aspettava Kering è atterrato sulla sua testa... ed è uscita questa cosa... questa palla di peli di topo, improvvisamente, era sulla sua testa." Ha continuato Salma, dicendo ad Ellen che il suo ospite "stava bene, non ha nemmeno urlato" ma che, al contrario, ha capito che sono cose che possono succedere quando si vive con un volatile in casa.

Salma Hayek in una scena di After the sunset

La DeGeneres, in seguito, ha spinto l'attrice messicana a rivelare l'identità della celebrità in questione, e dopo averlo fatto, la Hayek ha voluto sottolineare che Styles si è comportato in modo semplicemente impeccabile quando si è verificato l'incidente.

La Hayek ha rivelato anche che il gufo, che prende il nome dall'azienda di proprietà di suo marito, François-Henri Pinault, dorme nella stanza con lei quando il marito è fuori città e che lei condivide un legame molto speciale con il simpatico animale. "Abbiamo una routine prima di andare a dormire", ha svelato Salma Hayek. "Io guardo la TV con il mio iPad e lui se ne sta appollaiato sopra lo schermo".