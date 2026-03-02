Sal Da Vinci: la vittoria a Sanremo 2026 spiegata con i numeri, sera per sera

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 raccontata attraverso dati, classifiche e svolte decisive: ecco come ha costruito il trionfo, serata dopo serata, fino alla finale che ha ribaltato tutto.

Sabato 28 febbraio si è conclusa la 76ª edizione del Festival di Sanremo e, tra applausi e emozioni, la tradizionale statuetta del Leone di Sanremo è stata consegnata a Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo si è aggiudicato il premio grazie al suo brano Per sempre sì, conquistando il pubblico e le giurie serata dopo serata.

I voti della 76esima edizione di Sanremo, perché ha vinto Sal Da Vinci: Martedì 24 febbraio

Il percorso di Sal Da Vinci verso la vittoria non è stato immediato. Nella prima puntata, dedicata all'ascolto dei 30 brani in gara, a votare è solo la sala stampa: in testa c'è Serena Brancale con Qui con me, seguita da Fulminacci e Ditonellapiaga. Sal Da Vinci si posiziona sesto, mentre Sayf è addirittura decimo.

Classifica di mercoledì 25 febbraio

A votare durante la seconda serata di Sanremo 2026 sono radio e televoto. Si esibiscono 15 Big e, al termine della puntata per le radio la preferita della serata è Ditonellapiaga, che però al televoto si ferma al settimo posto. Il pubblico da casa premia ancora Nayt che conquista il 13,94% delle preferenze. Alle sue spalle Fedez & Masini con l'11,48% ed Ermal Meta con il 10,7%. La classifica vede Nayt al primo posto, seguito da Fedez & Masini, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, LDA e Aka7even

Sayf

Giovedì 26 febbraio: Sal Da Vinci conquista la vetta della classifica

Nel corso della terza serata salgono sul palco i restanti 15 Big. La giuria delle radio premia Malika Ayane, con Sal Da Vinci e Sayf rispettivamente terzo e quarto. Il televoto ribalta gli equilibri e porta al primo posto Sal Da Vinci con il 20,8%, mentre Sayf si piazza terzo con il 13,4%. Nella classifica generale il futuro vincitore del Festival balza in testa, mentre l'artista genovese si colloca al terzo posto. Sommando i voti delle tre serate, la situazione resta invariata: Primo Sal Da Vinci, Arisa è seconda, Sayf terzo, Nayt quarto e Fedez & Masini quinti.

Sabato 28 febbraio: I voti della finale

Nella prima fase della finalissima, sabato 28 febbraio, Sal Da Vinci è sesto e fuori dalla Top 5 per stampa e radio. In testa c'è Fulminacci, seguito da Ditonellapiaga, Arisa, Sayf e Serena Brancale. Poi arriva il televoto, che pesa per il 34% e cambia tutto: Da Vinci torna in vetta con il 13,1%, davanti ad Arisa (11%) e Sayf (10,9%). La classifica generale della settimana incorona l'artista napoletano, tallonato da Magica Favola di Arisa e Tu mi piaci tanto di Sayf. Quarta Ditonellapiaga, quinti Fedez & Masini.

Ditonellapiaga si esibisce sulle note di Che fastidio! a Sanremo 2026

Dopo la proclamazione della Top 5, le tre giurie tornano a votare per decretare il vincitore del Festival. La sala stampa mette al primo posto Ditonellapiaga, seguita da Arisa, Sayf, Sal Da Vinci e Fedez & Masini. Anche le radio premiano Ditonellapiaga, davanti a Sal Da Vinci, Sayf, Fedez & Masini e Arisa. Il televoto, invece, incorona Sayf con il 26,40%, seguito da Sal Da Vinci con il 23,56%, Arisa con il 19,23%, Ditonellapiaga con il 18,93% e Fedez & Masini con l'11,85%.

Alla fine, però, è la somma di tutti i voti a fare la differenza. Sal Da Vinci, sempre vicino alla Top 5 o al podio durante i cinque giorni di Festival, conquista la 76esima edizione di Sanremo con il 22,1% delle preferenze. Sayf chiude secondo con il 21,8%, Ditonellapiaga terza con il 20,5%. Seguono Arisa con il 18,9% e Fedez & Masini con il 16,4%.