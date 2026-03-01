Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision 2026? La sua risposta è già nella canzone

Dopo aver trionfato a Sanremo con la sua Per sempre sì, Sal Da Vinci ha risposto alla fatidica domanda che tocca a tutti i vincitori del Festival: parteciperà all'Eurovision 2026? La risposta è in pratica contenuta nella sua canzone.

Sal Da Vinci rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest

L'ha confermato lui stesso nella conferenza stampa di stamattina, a poche ore dalla vittoria: Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision. Sarà dunque lui il rappresentate italiano nella manifestazione musicale europea.

Non l'aveva previsto, tanto da essere costretto ora a rimandare alcuni concerti che erano già in programma nelle stesse date, ma il cantante partenopeo tra poco più di due mesi sarà a Vienna, alla Wiener Stadthalle. La 70a edizione dell'Eurovision si terrà dal 12 al 16 maggio 2026 in Austria, che ospita l'evento musicale dopo la vittoria nel 2025 con JJ (Johannes Pietsch) con la canzone Wasted Love.

In Italia sarà trasmesso come sempre sui canali RAI, condotto da Gabriele Corsi. La finale di Eurovision 2026 andrà in onda il 16 maggio su Rai 1, le altre serate dovrebbero essere trasmesse su Rai 2.

Sal Da Vinci ha qualche possibilità di vincere?

A Sanremo 2026 ha vinto un artista campano dopo 26 anni (gli ultimi erano stati gli Avion Travel). Nel 2024 Geolier era andato vicinissimo al traguardo ma, nonostante vincitore per il televoto, era stato poi superato da Angelina Mango. E non è stato un caso che oggi, in conferenza stampa, Sal Da Vinci abbia voluto ricordarlo e "dividere" la vittoria anche con lui.

Qualcosa, insomma, anche a Sanremo è cambiata nella percezione della musica napoletana. Ed è cambiata anche grazie alla nuova popolarità che i social hanno regalato. Lo stesso neo-vincitore del Festival ha ammesso in più occasioni che, a riportarlo sul palco dell'Ariston dopo 17 anni, è stato anche il successo su TikTok della sua Rossetto e caffè.

A fronte della "viralità" di Per Sempre sì, Sal Da Vinci ha dunque possibilità di vincere anche in Europa? Secondo gli esperti Sisal il suo trionfo non sarebbe impossibile, tant'è che il bis pagherebbe 20 volte la posta. Nel 2000, quando gli Avion Travel vinsero il Festival, l'Italia non partecipò al contest europeo. Sarà quindi questa l'occasione che porterà la Campania sul tetto d'Europa?