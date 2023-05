Sahara stasera su Canale 20 Mediaset: tram e cast del film con Matthew McConaughey e Penelope Cruz

Sahara è il film d'azione che stasera, 25 maggio, Canale 20 Mediaset manda in onda in prima serata, a partire dalle 21:05. La pellicola, co-prodotta da Stati Uniti d'America, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, è diretta da Breck Eisner. La sceneggiatura è firmata da Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, James V. Hart, John C. Richards. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Matthew McConaughey in una scena di Sahara (2005)

Sahara: Trama

Un virus misterioso porta le popolazioni del Nord Africa alla follia e ad un inquinamento di proporzioni tali da minacciare l'ecosistema dell'intero pianeta. L'agente della marina Dirk Pitt dovrà scoprire ed eliminarela causa di tutto questo.

Matthew McConaughey con Penelope Cruz in una scena di sahara

Sahara: Curiosità

Sahara si basa sull'omonimo romanzo di Clive Cussler ed è stato girato tra il Marocco, la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti. La pellicola è arrivata per la prima volta nelle sale italiane il 22 Aprile 2005 distribuito da Universal Pictures.

Matthew McConaughey in una scena di Sahara

Il lungometraggio è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 38% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 41 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Sahara.

William H. Macy in una scena di Sahara

Sahara: Interpreti e personaggi