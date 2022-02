Sacha Baron Cohen affianca Cate Blanchett e Kevin Kline in Disclaimer, serie Apple di Alfonso Cuaron

Sacha Baron Cohen in un ruolo misterioso a fianco di Cate Blanchett e Kevin Kline, protagonisti di Disclaimer, serie scritta e diretta da Alfonso Cuaron che verrà girata in Italia nei prossimi mesi.

Il comico inglese Sacha Baron Cohen è entrato in trattative per affiancare Cate Blanchett e Kevin Kline in Disclaimer, serie Apple TV+ scritta, diretta e prodotta dal premio Oscar Alfonso Cuarón.

Primo piano di Sacha Baron Cohen nei panni di Brüno, alla premiere spagnola del film

Disclaimer è un adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Renée Knight La vita perfetta. Cate Blanchett avrà negli episodi la parte di una giornalista che realizza documentari per la televisione. Il suo lavoro è molto rispettato e si basa sulle indagini e sulle rivelazioni riguardanti le trasgressioni compiute dalle istituzioni. La sua vita prende, però, una svolta inaspettata quando scopre che un romanzo scritto da un vedovo, ruolo affidato a Kevin Kline, contiene un personaggio basato sulla sua vita e che può far emergere un segreto che vorrebbe rimanesse sepolto nel suo passato. Al momento il ruolo affidato a Sacha Baron Cohen non è stato svelato.

Nel 2019, Alfonso Cuarón ha stretto un accordo con Apple TV+ che prevede la realizzazione di nuovi progetti. Disclaimer vedrà il coinvolgimento anche dei direttori della fotografia Emmanuel Lubezki, da tempo collaboratore del regista, e Bruno Delbonnel, più volte coinvolto nella realizzazione dei film dei fratelli Coen.