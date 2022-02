Sabrina Ferilli, i video del suo imitatore su Instagram spaccano

I video di Andrea Piccirillo, divenuto celebre per le imitazioni di Sabrina Ferilli che è solito pubblicare sul proprio profilo Instagram, stanno letteralmente facendo impazzire i fan dell'amatissima attrice romana, la quale non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione pubblica in proposito.

Negli ultimi mesi la Ferilli è stata oggetto di imitazione da parte del giovane attore e ballerino, Andrea Piccirillo, che sulla piattaforma social ha pubblicato una serie di esilaranti filmati in cui imita scherzosamente e con rispetto l'attrice de La grande bellezza.

I videoclip di Piccirillo hanno riscosso grande successo sul web in pochissimo tempo e questa sua fortuna si deve anche al vero ideatore di questi brevi sketch, ovvero l'Influencer Daniel Greco, che di tanto in tanto affianca il collega in alcuni filmati.

Svariati utenti hanno scelto Twitter per commentare le imitazioni di Piccirillo; @partommi, ad esempio, ha commentato: "La mia nuova ossessione è questo tizio che fa Sabrina Ferilli col filtro di instagram boh", mentre un altro ha scritto: "Non ho parole, amo la Ferilli ma sto tizio spacca".