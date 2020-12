Ryan Reynolds: nel suo esilarante spot per Match.com Satana si innamora del 2020 (VIDEO)

Ryan Reynolds ha realizzato un esilarante spot per Match.com sulle note di una delle canzoni più conosciute di Taylor Swift e, come previsto, il video è diventato immediatamente virale su Twitter con oltre 20.000 retweet e 1.8 milioni di visualizzazioni in poco meno di due ore.

Il filmato si apre negli Inferi dove Satana riceve finalmente la notifica che qualcuno ha espresso interessamento nei suoi confronti, una donna che si fa chiamare 2020.

Lo spot televisivo prodotto e ideato da Ryan Reynolds, che ha ricordato che un incontro è perfetto anche se nato all'inferno, è accompagnato dalle note di Love Story, una delle prime hit di Taylor Swift.

Nel video si vedono Satana e il 2020 vivere degli incredibili appuntamenti in stadi e palestre senza persone, cinema deserti, bagni pubblici dove rubare la carta igienica e davanti a cassonetti in fiamme e paesaggi suggestivi illuminati da meteoriti che stanno per entrare in contatto con la superficie terrestre.

La star canadese ha dichiarato: "Match ha messo insieme milioni di persone e anche in questo anno orrendo le persone hanno, in qualche modo, trovato l'amore su Match. Abbiamo semplicemente pensato come sarebbe stato un incontro perfetto nel 2020 e questo video è stato il risultato naturale e leggermente deformato. Inoltre queste cose ci regalano qualcosa a cui pensare durante i nosti incontri aziendali".

Match invita quindi i propri utenti ad attendere con fiducia il 2021, anche se Satana e il 2020 vorrebbero che questa annata non finisca mai.

Taylor Swift ha inoltre confermato che è ancora al lavoro sulle nuove edizioni dei suoi album precedenti, ma Ryan - che insieme a Blake Lively fa parte da anni della cerchia dei suoi migliori amici - le ha chiesto di poter utilizzare Love Story per uno spot che aveva scritto, ovviamente dandogli il permesso.