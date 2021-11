Ryan Reynolds svela chi vincerebbe in uno scontro tra Deadpool, Black Adam e Wonder Woman

Ryan Reynolds ha svelato chi pensa risulterebbe vincitore in uno scontro tra Deadpool, Black Adam e Wonder Woman. L'attore si è ritrovato a immaginare l'incontro tra i personaggi dei fumetti durante la promozione di Red Notice, film che lo vede protagonista proprio accanto a Dwayne Johnson e Gal Gadot.

In occasione di un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Ryan Reynolds ha ricordato che i tre personaggi sono molto difficili da uccidere per motivi diversi. La star di Deadpool ha però spiegato: "Non sappiamo realmente nulla di Black Adam. Non giudichiamo in fretta prima di avere tutti i fatti a disposizione. Immagino sarebbe una lotta strana. Io sono in un certo senso impossibile da uccidere".

L'attore canadese ha quindi dichiarato: "Non so come sia la situazione di Wonder Woman per quanto riguarda la capacità di non essere uccisa, anche se lo sembra".

Reynolds ha sottolineato: "A questa domanda Dwayne risponderà immediatamente Black Adam, penso. Gal sarà un po' umile e dirà probabilmente Wonder Woman o Black Adam, e io penso che vincerebbe Wonder Woman".

Gal Gadot ha infatti risposto che la sua supereroina sarà sicuramente vincitrice in uno scontro, mentre Johnson è stato d'accordo: "La risposta è semplice, vincerebbe Wonder Woman".