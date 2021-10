Ryan Reynolds e Rob McElhenney bevono in un pub con i fan della loro squadra di calcio, ecco le foto

Gli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney sono andati in Galles per fare visita alla loro squadra di calcio e online sono apparse le foto mentre trascorrono una serata al pub.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney sono diventati i proprietari della squadra di calcio gallese Wrexham AFC e i due attori stanno facendo visita alla propria squadra in questi giorni, come dimostrano anche le foto che li ritraggono mentre bevono al pub insieme ai sostenitori del team.

Online sono infatti apparse delle foto che li ritraggono insieme, impegnati a bere una pinta di birra in compagnia.

Su Twitter le foto che mostrano la star di Deadpool e il creatore di Mythic Quest sorridenti mentre posano per il proprietario del pub hanno già ottenuto numerosi commenti e apprezzamenti.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney racconteranno la loro esperienza nel mondo del calcio con una docuserie che si preannuncia già come molto divertente.

Il progetto intitolato Welcome to Wrexham, di cui sono già state ordinate due stagioni, sarà prodotto da Broadwalk Pictures e racconterà i sogni e la vita quotidiana degli abitanti della città di Wrexham, mentre le due star di Hollywood iniziano ad occuparsi della storica squadra che si trova in difficoltà.

Le puntate seguiranno i problemi affrontati da Ryan Reynolds e Rob McElhenney e il modo in cui intervengono per dare nuova forza alla realtà sportiva, mentre il destino della squadra e dell'intera città è legato al contributo dei due attori, situazione che infonde speranza e voglia di cambiamento nella comunità.